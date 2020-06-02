Ленинский районный суд Николаева начал рассмотрение по сути дела о ДТП, в результате которого в прошлом году погиб таксист Daewoo Lanos и его пассажир, а еще двое людей травмировалось.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

В ходе заседания суд начал ознакомление с письменными доказательствами. В частности, суд ознакомился с протоколами с места ДТП, выводами судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти водителя и пассажира такси, а также с экспертизами технического состояния автомобилей, который столкнулись в ночь на 7 декабря, исходя из, которой следует, что технических неисправностей, которые могли бы спровоцировать ДТП, ни в Daewoo Sens, ни в автомобиле Lexus не было выявлено.

Напомним, что ночью, 7 декабря, 2019 года в результате аварии в Николаеве погиб таксист Daewoo Lanos и его пассажир, 21-летний водитель Lexus и двое его пассажиров пострадали.

Следователи задержали водителя Lexus и объявили ему о подозрении в совершении ДТП, в результате которого погибли два человека. После ДТП таксисты перекрыли Варваровский мост в Николаеве, с требованием привлечь к ответственности 21-летнего водителя Lexus.

Начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Николаевской области Александр Анохин заявил, что подозреваемый имеет проблемы со здоровьем и должен находиться в больнице. В то же время, отец 21-летнего подозреваемого заявил, что его сын «не убийца, не мажор», а также принёс соболезнования семьям погибших.

В понедельник, 9 декабря, в полиции рассказали подробности данного ДТП.

В тот же день Центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения в виде 60 суток ареста без права внесения залога для Виктора Лобанова, который подозревается в совершении ДТП.

Однако, 13 декабря, полицейский конвой из-за проблем со здоровьем доставил подозреваемого в совершении ДТП 21-летнего водителя автомобиля Lexus в палату городской больницы №1 в отделение эндокринологии.

3 марта 2020 года суд продлил домашний арест Виктору Лобанову.