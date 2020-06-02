Полиция ввела оперативный план «Перехват» в Одессе, где сегодня утром группа людей на рынке 7 километр напала на магазин тканей, отмечается, что нападающие скрылись с места происшествия на двух микроавтобусах.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Одесской области.

Сейчас поиски злоумышленников продолжаются. В результате стрельбы ранения получили двое мужчин. Их доставили в больницу.

— Работники торгового заведения, понимая, что до этого у них был конфликт из-за места парковки автомобилей с соотечественниками, которые также торгуют тканями на рынке, вооружились пистолетом для отстрела резиновых пуль и битами и пошли к их магазину, где разбили окна. Полицейские, прибывшие на место происшествия, прекратили противоправные действия и доставили в отделение полиции 10-х человек, - сказано в сообщении.

Сейчас событие квалифицировано по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины как хулиганство.

Напомним, утром 1 июня в магазине тканей на промтоварном рынке в Одессе неизвестные в масках ранили из пистолета двоих людей.