Вследствие обстрелов террористов вблизи Марьинки военнослужащий Операции объединенных сил получили ранения.
Об этом сообщает пресс-служба командования Операции объединенных сил.
— 2 июня, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Вблизи населенного пункта Марьинка пулей снайпера был ранен украинский военнослужащий, — говорится в сообщении.
Бойцу оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в больницу. Отмечается, что подразделения ООС дали оккупантам достойный ответ из имеющегося вооружения. Сейчас потери боевиков уточняются.
Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе вооруженные формирования РФ 3 раза нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских военных из гранатометов различных систем, кроме того применили беспилотник.
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Вследствие обстрелов террористов вблизи Марьинки военнослужащий Операции объединенных сил получили ранения.
Об этом сообщает пресс-служба командования Операции объединенных сил.
— 2 июня, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Вблизи населенного пункта Марьинка пулей снайпера был ранен украинский военнослужащий, — говорится в сообщении.
Бойцу оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в больницу. Отмечается, что подразделения ООС дали оккупантам достойный ответ из имеющегося вооружения. Сейчас потери боевиков уточняются.
Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе вооруженные формирования РФ 3 раза нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских военных из гранатометов различных систем, кроме того применили беспилотник.