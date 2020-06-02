Вследствие обстрелов террористов вблизи Марьинки военнослужащий Операции объединенных сил получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба командования Операции объединенных сил.

— 2 июня, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Вблизи населенного пункта Марьинка пулей снайпера был ранен украинский военнослужащий, — говорится в сообщении.

Бойцу оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в больницу. Отмечается, что подразделения ООС дали оккупантам достойный ответ из имеющегося вооружения. Сейчас потери боевиков уточняются.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе вооруженные формирования РФ 3 раза нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских военных из гранатометов различных систем, кроме того применили беспилотник.