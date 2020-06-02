На Донбассе вооруженные формирования РФ 3 раза нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских военных из гранатометов различных систем, кроме того применили беспилотник.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

По данным разведки, за минувшие сутки 1 июня, были ранены двое оккупантов.

— Почувствовав на себе решительность действий военнослужащих Вооруженных Сил Украины, противник прекратил свою активность. Вследствие обстрелов со стороны захватчиков один воин Объединенных сил получил ранения. Он был доставлен в военное медицинское учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное, - сказано в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 31 мая, российские наемники три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали