Во время протестов в американском городе Санта-Моника один из демонстрантов напал на украинскую журналистку Кристину Шевченко. Она снимала сюжет для программы «Chastime», выходящей на «Голосе Америки».

Об этом журналистка написала в Facebook.

По словам Шевченко, демонстрант ударил ее кулаком в голову во время съемки сюжета. После этого он хотел забрать камеру. Его удалось снять на видео.

— Около 10 минут никто не трогал, а потом момент — и в глазах потемнело от удара кулаком в темя. Я потеряла сознание на несколько секунд и упала. Штатив с камерой также упали мне на стопу. Я начала кричать, что я пресса и мне удалось встать на одну ногу, — сообщила Кристина Шевченко.

Шевченко добавила, что ей удалось добраться к машине, а впоследствии медики диагностировали у нее перелом двух пальцев на ноге и легкую травму головы. Полиции во время нападения не было.

В сюжете на второй минуте можно увидеть лицо нападавшего.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что действия силовиков в Вашингтоне и Миннеаполисе позволили обеспечить порядок. При этом президент США поблагодарил себе.