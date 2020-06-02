Президент США Дональд Трамп заявил, что действия силовиков в Вашингтоне и Миннеаполисе позволили обеспечить порядок. При этом президент США поблагодарил себе.

Об этом он написал в своем Twitter.

— Округ Колумбия (столица США Вашингтон - прим.) не имел прошлой ночью проблем. Много арестов. Замечательная работа проведена всеми. Полное силовое преимущество. Доминирование. Так же в Миннеаполисе было замечательно (спасибо тебе, президент Трамп!), — написал Дональд Трамп.

Ранее Дональд Трамп раскритиковал действия губернаторов за неспособность подавить массовые уличные протесты, вспыхнувшие после убийства полицией афроамериканца Джорджа Флойда.

В США с начала протестов в связи с гибелью в Миннеаполисе 25 мая афроамериканца Джорджа Флойда арестованы около 4 тысяч человек.