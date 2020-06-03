Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении должностному лицу Нацполиции в Винницкой области, подозреваемому в злоупотреблении служебным положением и растрате более 1 миллиона гривен госсредств.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Правоохранитель подозревается в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенных повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч.3 и ч.5 ст.191 УК Украины).

Следствием установлено, что в течение 2018 года подозреваемый, находясь в сговоре со своим руководством и работниками двух предприятий, перечислял бюджетные средства для проведения сервисного обслуживания и ремонта служебных автомобилей, который фактически не выполнялся.

«Сумма нанесенного государству ущерба составляет более 1 миллиона 97 тысяч гривен», — сказано в сообщении.

Отмечается, что следователи ГБР устанавливают причастность других лиц к совершению указанного преступления.

Напомним, 2 мая сотрудники СБУ при поддержке бойцов спецподразделения ведомства и участии сотрудников ГБР в Николаеве задержали чиновников рыбохранного патруля, которые организовали схему по вымоганию взяток за не привлечение к ответственности жителей Николаевщины за нарушений правил ловли рыбы.