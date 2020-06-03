На Донбассе российские наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий ранен.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

— Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, – сказано в сообщении.

Боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152-мм, минометов калибра 82-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия и применяли неуправляемые ракетные снаряды.

По данным украинской разведки, 2 июня был уничтожен один российский наёмник.

— С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, – отметили в штабе.

Напомним, 1 июня, на Донбассе вооруженные формирования РФ 3 раза нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских военных из гранатометов различных систем, кроме того применили беспилотник.