|Скорость ветра:
|1.1 м/с
|Восход солнца:
|04:59
|Заход солнца:
|20:41
|Температура завтра:
|+20 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|04:50
|Заход солнца:
|21:02
|Температура завтра:
|+17 C°
В США в район Вашингтона переместили около 1 тысячи 600 военнослужащих из Форт-Брэгга и Форта-Драма.
Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, пишет Reuters.
Военнослужащие дислоцируются на военных базах близ Вашингтона, но не находятся в самом округе, в то же время они находятся в состоянии повышенной боевой готовности, но не участвуют в оборонной поддержке операций гражданских властей.
Президент Дональд Трамп отдал приказ о пролете над американской столицей военных вертолетов в качестве демонстрации силы против протестующих.
По их словам, эти действия должны были продемонстрировать готовность властей в случае необходимости привлечь к наведению порядка в стране армейских подразделений.
Жители США на протяжении нескольких дней продолжают устраивать по всей стране акции протеста в связи с гибелью в полицейском участке в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда после того, как полицейский при задержании применил к нему силу.
Президент США Дональд Трамп заявил, что действия силовиков в Вашингтоне и Миннеаполисе позволили обеспечить порядок. При этом президент США поблагодарил себя.
|
Преодолеем коронавирус! Поможем людям сообща!Анатолий Дюмин
|
Телеграм-шоу від СБУ замість реальної роботиСтанислав Мартиросов
|
Нейтрально та цитуючи чиновників: як пишуть онлайн-ЗМІ Миколаєва про вихід із карантинуКатерина Середа
В США в район Вашингтона переместили около 1 тысячи 600 военнослужащих из Форт-Брэгга и Форта-Драма.
Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, пишет Reuters.
Военнослужащие дислоцируются на военных базах близ Вашингтона, но не находятся в самом округе, в то же время они находятся в состоянии повышенной боевой готовности, но не участвуют в оборонной поддержке операций гражданских властей.
Президент Дональд Трамп отдал приказ о пролете над американской столицей военных вертолетов в качестве демонстрации силы против протестующих.
По их словам, эти действия должны были продемонстрировать готовность властей в случае необходимости привлечь к наведению порядка в стране армейских подразделений.
Жители США на протяжении нескольких дней продолжают устраивать по всей стране акции протеста в связи с гибелью в полицейском участке в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда после того, как полицейский при задержании применил к нему силу.
Президент США Дональд Трамп заявил, что действия силовиков в Вашингтоне и Миннеаполисе позволили обеспечить порядок. При этом президент США поблагодарил себя.