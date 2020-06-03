В США в район Вашингтона переместили около 1 тысячи 600 военнослужащих из Форт-Брэгга и Форта-Драма.

Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, пишет Reuters.

Военнослужащие дислоцируются на военных базах близ Вашингтона, но не находятся в самом округе, в то же время они находятся в состоянии повышенной боевой готовности, но не участвуют в оборонной поддержке операций гражданских властей.

Президент Дональд Трамп отдал приказ о пролете над американской столицей военных вертолетов в качестве демонстрации силы против протестующих.

По их словам, эти действия должны были продемонстрировать готовность властей в случае необходимости привлечь к наведению порядка в стране армейских подразделений.

Жители США на протяжении нескольких дней продолжают устраивать по всей стране акции протеста в связи с гибелью в полицейском участке в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда после того, как полицейский при задержании применил к нему силу.

Президент США Дональд Трамп заявил, что действия силовиков в Вашингтоне и Миннеаполисе позволили обеспечить порядок. При этом президент США поблагодарил себя.