В Николаеве полицейские задержали гражданина Молдовы, который находился в международном розыске за то, что на родине бросил в толпу людей гранату.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

У себя на родине мужчину обвиняют в покушении на убийство двух и более лиц, незаконном хранении оружия и боеприпасов, а также хулиганстве. Он сбежал в Украину и скрывался в одном из сел Николаевского района. Сейчас готовятся материалы для экстрадиции мужчины.

— Известно, что разыскиваемый иностранец совершил тяжкое преступление на территории своего государства. Находясь в нетрезвом состоянии в развлекательном комплексе в селе Яловенского района, у него с другими отдыхающими возник конфликт. В результате злоумышленник бросил в толпу людей гранату Ф-1, которая случайно не взорвалась. При проведении обыска по месту жительства мужчины правоохранители изъяли две гранаты Ф-1. 1 июня в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска совместно с местными полицейскими установили местонахождение 30-летнего обвиняемого. Он в течении месяца снимал частный дом на территории Николаевского района, - сообщили в полиции.

Сейчас задержанный помещен в Николаевский СИЗО, он будет там находится до тех пор пока решится вопрос его экстрадиции. О происшествии сообщено консульство Молдовы.

Напомним, в апреле 2019 года в международном аэропорту «Борисполь» пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта Киев задержали мужчину, который находился в международном розыске за мошенничество.