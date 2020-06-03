Следователи Службы безопасности Украины за три месяца сообщили о подозрении 11 главам «министерств», «администраций» и «депутатам» так называемой «ЛНР», а также главарю террористической группировки.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Среди подозреваемых — руководители фейковых «МГБ», «министерства связи и массовых коммуникаций», «министерства сельского хозяйства», три «депутата народного совета», два заместителя «глав местных администраций», два «должностных лица министерств» и главарь боевиков по прозвищу «Нуф», — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 3 ст. 27 и ч. 2 ст. 146 (организация незаконного лишения свободы), ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Судом предоставлено разрешение на задержание подозреваемых. Злоумышленники объявлены в розыск.

Сообщается, всего за 3 последних года следователи СБУ завершили досудебное расследование в отношении почти 90 представителей так называемой «ЛНР». Обвинительные материалы направлены в суд.

Продолжается работа по документированию противоправной деятельности других участников террористической организации.

Напомним, Президент Владимир Зеленский рассказал о том, кто стреляет в защитников Украины на Донбассе.