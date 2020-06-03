В Киверцевском районе Волынской области, в психиатрической больнице поселка Олык разрастается вспышка коронавируса.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщила главный санитарный врач региона Наталия Янко, пишет Корреспондент.

По состоянию на среду, 3 июня, там уже подтвердили 74 случая инфицирования.

— Среди инфицированных – пять летальных случаев, один за последние сутки. Болезнь выявлена у 24 медиков и 50 пациентов учреждения, – сказала Наталия Янко.

Трое медицинских работников госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно.

По словам Янко, коронавирусная инфекция зафиксирована в трех отделениях из восьми, которые размещены в одном корпусе. В другом корпусе заболевших COVID-19 нет.

Напомним, в Украине состоянием на 3 июня зафиксировано 24 тысячи 823 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 735 летальных, 10 тысяч 440 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая.