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В Украине состоянием на 9:00 3 июня зафиксировано 24 тысячи 823 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 735 летальных, 10 тысяч 440 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая.
Всего проведено 381 тысяча 552 тестирования методом ПЦР, сообщают в пресс-службе МОЗ.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 1050 случаев;
Волынская область - 959 случаев;
Днепропетровская область - 950 случаев;
Донецкая область - 166 случаев;
Житомирская область - 780 случаев;
Закарпатская область - 1236 случаев;
Запорожская область - 463 случая;
Ивано-Франковская область - 1465 случаев;
Кировоградская область - 523 случая;
Киев - 3133 случая;
Киевская область - 1652 случая;
Львовская область - 1830 случаев;
Луганская область - 49 случаев;
Николаевская область - 295 случаев;
Одесская область - 913 случаев;
Полтавская область - 272 случая;
Ровенская область - 1873 случая;
Сумская область - 174 случая;
Тернопольская область - 1200 случаев;
Харьковская область - 1131 случай;
Херсонская область - 179 случаев;
Хмельницкая область - 469 случаев;
Черновицкая область - 3442 случая;
Черкасская область - 416 случаев;
Черниговская область - 203 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
— Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 июня 2020 года в Центр поступило 1 тысяча 50 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 61 тысяча 138 сообщений о подозрении на COVID-19, - сказано в сообщении.
Напомним, в Украине состоянием на 9:00 2 июня подтверждено 328 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, всего с начала эпидемии инфицировано 24 тысячи 340 человек, из них 10 тысяч 78 выздоровели, 727 человек умерли.
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В Украине состоянием на 9:00 3 июня зафиксировано 24 тысячи 823 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 735 летальных, 10 тысяч 440 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая.
Всего проведено 381 тысяча 552 тестирования методом ПЦР, сообщают в пресс-службе МОЗ.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 1050 случаев;
Волынская область - 959 случаев;
Днепропетровская область - 950 случаев;
Донецкая область - 166 случаев;
Житомирская область - 780 случаев;
Закарпатская область - 1236 случаев;
Запорожская область - 463 случая;
Ивано-Франковская область - 1465 случаев;
Кировоградская область - 523 случая;
Киев - 3133 случая;
Киевская область - 1652 случая;
Львовская область - 1830 случаев;
Луганская область - 49 случаев;
Николаевская область - 295 случаев;
Одесская область - 913 случаев;
Полтавская область - 272 случая;
Ровенская область - 1873 случая;
Сумская область - 174 случая;
Тернопольская область - 1200 случаев;
Харьковская область - 1131 случай;
Херсонская область - 179 случаев;
Хмельницкая область - 469 случаев;
Черновицкая область - 3442 случая;
Черкасская область - 416 случаев;
Черниговская область - 203 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
— Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 июня 2020 года в Центр поступило 1 тысяча 50 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 61 тысяча 138 сообщений о подозрении на COVID-19, - сказано в сообщении.
Напомним, в Украине состоянием на 9:00 2 июня подтверждено 328 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, всего с начала эпидемии инфицировано 24 тысячи 340 человек, из них 10 тысяч 78 выздоровели, 727 человек умерли.