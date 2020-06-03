В Украине состоянием на 9:00 3 июня зафиксировано 24 тысячи 823 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 735 летальных, 10 тысяч 440 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая.

Всего проведено 381 тысяча 552 тестирования методом ПЦР, сообщают в пресс-службе МОЗ.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1050 случаев;

Волынская область - 959 случаев;

Днепропетровская область - 950 случаев;

Донецкая область - 166 случаев;

Житомирская область - 780 случаев;

Закарпатская область - 1236 случаев;

Запорожская область - 463 случая;

Ивано-Франковская область - 1465 случаев;

Кировоградская область - 523 случая;

Киев - 3133 случая;

Киевская область - 1652 случая;

Львовская область - 1830 случаев;

Луганская область - 49 случаев;

Николаевская область - 295 случаев;

Одесская область - 913 случаев;

Полтавская область - 272 случая;

Ровенская область - 1873 случая;

Сумская область - 174 случая;

Тернопольская область - 1200 случаев;

Харьковская область - 1131 случай;

Херсонская область - 179 случаев;

Хмельницкая область - 469 случаев;

Черновицкая область - 3442 случая;

Черкасская область - 416 случаев;

Черниговская область - 203 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

— Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 июня 2020 года в Центр поступило 1 тысяча 50 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 61 тысяча 138 сообщений о подозрении на COVID-19, - сказано в сообщении.

Напомним, в Украине состоянием на 9:00 2 июня подтверждено 328 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, всего с начала эпидемии инфицировано 24 тысячи 340 человек, из них 10 тысяч 78 выздоровели, 727 человек умерли.