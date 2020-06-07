Премьер-министр Армении Никол Пашинян, у которого также обнаружили COVOD-19, назвал критической ситуацию с коронавирусом в стране, потому что учреждения здравоохранения не успевают госпитализировать больных.

Об этом на брифинге заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, пишет Интерфакс.

— Мы достигли критической отметки и шагаем по Аду, — констатировал он.

По словам Пашиняна, система здравоохранения перегружена и не успевает госпитализировать больных.

— Мы обсудили возможность объявления локдауна, но все же решили, что подобное решение не приведет к желаемому результату. Не только потому, что экономические последствия будут тяжелыми, а поскольку уверены и мониторинг показывает, что карантин не будет соблюдаться на должном уровне, который принесет желаемый результат, — отметил он.

Известно, что в Армении за минувшие сутки зафиксировали коронавирус у 547 человек, число подтвержденных случаев заражения в стране достигло 12 547.

Ежедневный рост числа заражений Covid-19 более 500 человек отмечается в Армении пятый день подряд. В начале июня коронавирусом заразился и сам Пашинян.

Напомним, в мире с начала эпидемии COVID-19 обнаружили у 6 миллионов 981 тысячу 974 человек, из них 402 241 умерли и 3 миллиона 413 тысяч 349 выздоровели. Продолжают лечиться более 3 миллионов.