В мире с начала эпидемии COVID-19 обнаружили в 6 миллионов 981 тысячу 974 человек, из них 402 241 умерли и 3 миллиона 413 тысяч 349 выздоровели. Продолжают лечиться более 3 миллионов.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers, который регулярно обновляет зарегистрированы случаи во всем мире.

По количеству инфицированных и умерших от коронавируса до сих пор первое место занимают США. Там COVID-19 подтвердили почти у 2 миллионов человек. Из них 751 тысяча 894 пациентов выздоровели и 112 тысяч 96 — умерли от осложнений. В стране лечится еще более миллиона человек.

На второй позиции по количеству инфицированных — Бразилия, где COVID-19 подтвердили у 676 тысяч 494 человек. Летальных случаев зафиксировали 36 тысяч 44, в то время выздоровели более 302 тысяч человек.

На третьем месте — Россия. В общем там обнаружили 458 тысяч 689 инфицированных, из них 212 тысяч 388 пациентов уже выздоровели.

Стоит отметить, что официальное число умерших от коронавируса в РФ остается удивительно низкой (5725) по сравнению с другими европейскими странами с похожим количеством больных. Это, вероятно, связано с тем, что значительную часть умерших от COVID-19 в России относят к смерти от других болезней.

Замыкают пятерку «стран-лидеров» Испания с 288 тысячами 90 случаями (за минувшие сутки + 32) и Великобритания с 284 тысячами 868 инфицированными.

В Китае, откуда началась пандемия, в общем обнаружили 83 тысячи 36 пациентов с коронавирусом. За минувшие сутки зафиксировали 6 новых случаев. С начала эпидемии там умерли 4634 человека с COVID-19, а выздоровели — 78 тысяч 332. Еще болеют 70 человек.

Напомним, за прошедшие сутки, 6 июня, в Украине зафиксировали 485 новых заражений Covid-19 (на 60 меньше, чем днем ранее) и 11 летальных случаев.