На Николаевщине у 47-летнего жителя во время обыска нашли 89 растений конопли, устройства для её употребления и семена.

Об этом сообщает Баштанская местная прокуратура.

В ходе проведенного обыска в доме 47-летнего жителя села Веселый Подол Новобугского района, правоохранители нашли и изъяли 89 растений внешне похожих на растения рода конопли со следами обработки.

Также на чердаке жилого дома и хозяйственных постройках было обнаружено и изъято сухое вещество со специфическим запахом конопли, её семена и устройства для употребления наркотиков.

Как пояснил мужчина работникам полиции, выращивал и хранил растение для собственного употребления, не имея целью его сбывать.

Предварительная квалификация преступления - по части 1 статьи 309 и части 2 статьи 310 УК Украины (незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта, посев или выращивание снотворного мака или конопли). Расследование продолжается.

Напомним, что в Николаеве ликвидировали канал контрабанды психотропов из стран Западной Европы, который функционировал через интернет-магазин.