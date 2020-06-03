В Николаеве ликвидировали канал контрабанды психотропов из стран Западной Европы, который функционировал через интернет-магазин.

Об этом сообщают в пресс-службе МВД.

Спецоперацию провели в Николаеве оперативники Мостиского пограничного отряда в составе следственной группы по силовой поддержке спецподразделения Госпогранслужбы «ДОЗОР».

Ранеев в международных почтовых отправлениях пограничники обнаружили почти 3 тысяч таблеток с содержанием психотропных веществ.

— Во время операции разоблачена группа лиц, организовавших канал контрабандного ввоза в Украину из стран Западной Европы и распространения через интернет-магазин психотропных лекарственных средств. Также получено доказательства причастности к контрабанде психотропных веществ курьера и владельца интернет-магазина. За преступление законодательством предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до восьми лет, - сказано в сообщении.

Напомним, следственным судьей Центрального районного суда Николаева Светланой Скрипченко избрана мера пресечения гражданину Российской Федерации, подозреваемому в изготовлении и сбыте амфетамина.