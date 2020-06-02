Следственным судьей Центрального районного суда Николаева Светланой Скрипченко избрана мера пресечения гражданину Российской Федерации, подозреваемому в изготовлении и сбыте амфетамина.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Согласно материалам ходатайства, мужчина в составе организованной группы изготавливал, перевозил и сбывал особо опасное психотропное вещество — амфетамин.

В качестве рисков прокурор отмечал возможность подозреваемого скрываться от суда и следствия, уничтожить вещи, имеющие значение для расследования, влиять на свидетелей.

Защитник отметила, что подозрение необоснованно, риски не подтверждены и просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Подозреваемый поддержал защитника и просил избрать меру пресечения не связанную с содержанием под стражей.

Судья избрала в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 июля с возможностью внесения залога в сумме 450 тысяч гривен.

Напомним, группа наркодилеров была задержана 29 мая. Во время обысков правоохранители изъяли психотропов на 50 тысяч гривен.