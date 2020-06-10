Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении чиновникам Одесской мэрии по делу завладения 131 миллионом гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры.

«Под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении трем должностным лицам Одесского городского совета и учредителю частной компании, задействованному в преступной схеме в нанесении 131 миллион гривен ущерба территориальной громаде Одессы во время осуществления выкупа зданий и сооружений ООО Авиакомпания «Одесса» с целью общественной необходимости для расширения кладбища «Западное» в г. Одесса»,- отмечают в ведомстве.

Следствием установлено, что в 2016 году Одесский горсовет выкупил у частной компании нежилые сооружения общей площадью более 6 тысяч кв. м, которые располагались на 141 га земли с целью расширения территории для захоронений на кладбище.

По результатам оценки была определена цена недвижимости — более 146 миллионов гривен. Однако экспертиза, которая была проведена государственным специализированным экспертным учреждением в рамках расследования НАБУ и САП, установила, что его реальная стоимость на тот момент составляла около 15 млн гривень, то есть цена была безосновательно завышена фактически в 10 раз.

Полученные коммерческой структурой средства, в результате реализации этой схемы, были выведены владельцами фирмы и легализованы через ряд субъектов хозяйствования.

Расследование этих фактов начато в октябре 2016 года Военной прокуратурой. В 2018 году подследственность в уголовном производстве определили за детективами Национального бюро Украины.

На сегодняшний день директору департамента коммунальной собственности Одесского горсовета, председателю постоянной комиссии и руководителю юридического департамента Одесского горсовета сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением — ред.) Уголовного кодекса.

Действия руководителя и учредителя коммерческой структуры квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 ч.3 ст.209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем — ред.) УК Украины.

14 мая 2020 года о подозрении в легализации средств, полученных в результате указанного коррупционного преступления, сообщили руководителю и основателю одной из коммерческих компаний, которая была использована для маскировки их преступного происхождения (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Отмечается, что Высший антикоррупционный суд отказался применять к подозреваемому меру пресечения, мотивируя это решение необоснованностью подозрения.

Зато 2 июня 2020 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила постановление следственного судьи и удовлетворила ходатайство прокурора САП о применении к указанному подозреваемому меры пресечения в виде залога в размере 2,5 млн гривень. Кроме того, на одесского бизнесмена положен ряд процессуальных обязанностей, в частности не отлучаться из г. Одесса и Одесской области без разрешения следователя, прокурора, суда и сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

Также 15 мая 2020 года о подозрении в причастности к совершению преступления было сообщено еще одному лицу — а именно: оценщику имущества (ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог)).

Сейчас досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к совершению указанного преступления.

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