На Донбассе 13 июня вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб один украинский военный, еще двое - получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Боевики обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

— Для осуществления мер по отпору и сдерживание вооруженной агрессии украинские воины ловко задействовали дежурные огневые средства и заставили врага прекратить свою преступную активность, — отметили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вблизи Луганского, Крымского, Попасной, Троицкого, Пищевика, Новозвановки и Катериновки.

Свою артиллерию оккупанты разместили непосредственно в Калининском, что на восточной окраине Горловки, рядом с домами мирных жителей.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики обстреляли опорные пункты украинских военных неподалеку Авдеевки, Новотроицкого, Славного, Старогнатовки и Богдановки.

— К сожалению, в результате вражеского обстрела Украина потеряла одного мужественного воина. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя. Еще двое военнослужащих получили ранения, — сообщили в штабе ООС.

По данным разведки, 13 июня украинские воины уничтожили троих и ранили по меньшей мере двух боевиков.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» трижды обстреляли из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов оборонительные укрепления неподалеку населенного пункта Луганское.

Ранее сообщалось, что боевики из минометов 82-го калибра обстреляли жилые районы Широкиного на Донетчине, одна из мин попала в дом мирных жителей.