Из-за непогоды (сильные осадки, порывы ветра) по состоянию на утро 14 июня остаются без электроснабжения 348 населенных пунктов в девяти областях.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

— В ночь с 13 на 14 июня в результате осложнения погодных условий (сильные осадки, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 348 населенных пунктов в 9 областях, а именно: Тернопольская – 83, Хмельницкая – 83, Житомирская – 42, Запорожская – 35, Закарпатская – 31, Киевская – 31, Запорожская – 22, Кировоградская – 15 и Днепропетровская – 6, — говорится в сообщении.

Кроме того, 13 и в ночь на 14 июня на территории 7 областей, а именно: Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областей вследствие непогоды произошло падение 32 деревьев, подтоплены 49 жилых дома, 73 двора, 35 приусадебных участков, 3 подвала, частично повреждены кровли 12 зданий и частично повреждено покрытие автодорог (регионального, территориального и местного значения) протяженностью около 2,5 километров.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Подразделения ГСЧС распилили и убрали поваленные деревья, откачаны более 450 кубометров воды.

Ранее сообщалось, что в Брюховичах недалеко от Львова во время урагана погибла женщина — на дом, в котором она находилась, упало дерево.