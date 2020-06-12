В Брюховичах недалеко от Львова во время урагана погибла женщина — на дом, в котором она находилась, упало дерево.

Как сообщается на сайте Львовского городского совета, женщина 1992 года рождения от полученных травм скончалась на месте. Других пострадавших нет.

Отмечается, в шести районах за несколько часов непогоды зарегистрировали 37 обращений о падении деревьев. Пять из них упали на автомобили.

Также была повреждена сеть электротранспорта, из-за чего ее пришлось обесточить. Кроме того, зарегистрировали 6 обрывов сетей наружного освещения.

Львовский региональный центр по гидрометеорологии зафиксировал, что в городе за 2 часа выпало 25% месячной нормы осадков — 24,4 мм.

Напомним, что на Григоровском шоссе в Харькове на прохожего упало дерево.