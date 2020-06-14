В доме по улице Никольская 8/7 в Николаеве разрушается фасад над входом в подъезд. Жильцы оказались в критической ситуации: с высоты дома срываются камни и стекла буквально им на головы.

Об этом в Facebook-группе «Contact Center при Николаевском горсовете» написала жительница дома Наталья Заботина.

Она отметила, что дом был признан аварийным еще 10 лет назад, в 2019 году год его поставили в очередь на ремонт. По состоянию на сегодня, никакие работы не проводились.

— Разрушается фасад дома прямо над подъездом. С высоты срываются камни и стекла. Заходить и входить опасно для жизни! На многочисленные обращения жильцов никаких действий не предпринимается. Наверное, власти нашего города ждут несчастного случая со смертельным исходом. Самостоятельно жильцы не могут произвести те ремонтные работы, которые необходимы. То, что могли сами уже сделали. Лично мной были вручены письма меру с просьбой о ремонте. Мы получили ответ, что двери у нас закрываются плотно. Нас поставили в очередь на ремонт в 2019 году. Сегодня средина 2020 года. Просим принять меры, пока не случилась беда, — написала Наталья Заботина.

Напомним, в ноябре прошлого года в Николаеве из-за обвала потолка на втором этаже в аварийном доме по улице Даля, 1 умерла пенсионерка. У нее произошел инсульт от пережитого испуга.