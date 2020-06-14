Во время спортивных соревнований в Одесской области исчезла участница Екатерина Катющева, ее искали около восьми часов.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Инцидент произошел на территории Куяльницкого лимана в субботу вечером.

— Девушку, которая около 14:00 отстала от бегунов и исчезла, собственными силами пытались найти участники марафона, родственники, знакомые и волонтеры, однако их попытки не дали результата, — говорится в сообщении.

К поискам подключились кинологи с собаками. Спортсменку нашли после восьми часов поисков.

Выяснилось, что она сначала получила тепловой удар и потеряла сознание, а потом, когда стемнело, — переохлаждение. Сейчас женщина находится в больнице.

— Это был полный треш. Поиски продолжались около 8 часов. Когда стемнело, на финише ультрамарафона вокруг Куяльника собралось около 40 волонтеров. В основном, это все знакомые ребята из бегового сообщества. Кинологи уже завершили поиски — собаки ничего не нашли. Мысли тяжелые, все знают, что такое Одесский Ультра-Трейл Куяльник — адская жара, вездесущая соль и 67 километров по глине могут сильно ударить даже по лидерам. Смертельно опасная пустыня. Но все горели поисками, — написал в фейсбуке представитель Одесской облгосадминистрации Денис Соколов.

Напомним, в Таиланде, на острове Самуи нашли тело без вести пропавшей украинки Ольги Фроловой. Женщину разыскивали около двух недель.