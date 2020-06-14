В субботу, 13 июня, в китайской провинции Чжэцзян на скоростной трассе в районе города Тайчжоу произошло ДТП, в результате которого взорвалась автоцистерна со сжиженным газом.

Об этом сообщает CCTV Asia Pacific.

Инцидент произошел в городском уезде Вэньлин китайской провинции Чжэцзян. Бензовоз взорвался после столкновения с впереди стоящим автомобилем. В результате взрыва некоторые авто отлетели в сторону на несколько метров. 19 человек погибли, а 172 человека находятся в больницах в состоянии различной степени тяжести.

На появившихся в соцсетях записях видны горящие автомобили и разрушенные здания, расположенные у места происшествия. На одном из видео зафиксирован момент, когда крупный обломок после взрыва пролетает над автомобильной дорогой и малоэтажными зданиями.

В частности, на месте происшествия работали поисково-спасательные собаки. После того, как одна из собак повредила лапу, пожарные обработали ей рану.