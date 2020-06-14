Замену разрушенной части аварийного коллектора на улице Потемкинской в Николаеве работники ГКП «Николаевводоканал» проведут без отключения близлежащих домов от водоснабжения.

Об этом рассказала пресс-секретарь предприятия в комментарии «Суспільне: Миколаїв».

— Все происходит без прекращения водоснабжения, без отключения. Работают насосы для того, чтобы перекачать стоки, поэтому имеем возможность работать без прекращения водоснабжения, — рассказала Ирина Крисанова.

По ее словам, причиной обвала коллектора стали изношенность сетей и дожди, которые подмыли почву под ним.

— Причина провала — изношенность сетей, поскольку это бетонный коллектор. Из-за дождей произошло подмывание почвы, верхняя часть коллектора провалилась. Сейчас ведутся работы, перекачиваем стоки, чтобы они не попали в сливную канализацию или не вытекли на поверхность. Думаю, в течение нескольких дней часть аварийного коллектора будет заменена, — рассказала Ирина Крисанова.

Как сообщалось, сегодня 14 июня на улице Потемкинской в Николаеве произошел провал асфальта из-за аварии на коллекторе. Движение транспорта полностью прекращено.