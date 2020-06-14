Первый замначальника налоговой Киева Николай Ильяшенко, который фигурирует в деле о рекордной взятке в истории Украины, отстранен от обязанностей. Кроме того, назначена проверка столичной налоговой.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы в Facebook.

Сообщается, что глава налоговой Алексей Любченко отстранил его на время дисциплинарного разбирательства. В частности, производство открыто по факту нарушения присяги госслужащего.

— С целью установления причин и условий, способствовавших совершению Николаем Ильяшенко коррупционного правонарушения, назначена тематическая проверка Главного управления ГНС в Киеве, — говорится в сообщении.

В эти минуты Высший антикоррупционный суд избирает Николаю Ильяшенко меру пресечения.

Ранее сообщалось, что экс-чиновник предлагал 6 миллионов долларов взятки руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и руководству Национального антикоррупционного бюро, чтобы те закрыли дело против него.