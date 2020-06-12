Бывший высокопоставленный чиновник предлагал 6 миллионов долларов взятки руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и руководству Национального антикоррупционного бюро, чтобы те закрыли дело против него.

Об этом сообщили в пресс-службе САП.

Отмечается, что экс-чиновник пытался предложить взятку при посредничестве его «правой руки» — чиновника Управления Государственной фискальной службы Киева и других лиц. Правоохранители изъяли 6 миллионов долларов.

За эти деньги он хотел, чтобы правоохранители закрыли производство, в рамках которых ему сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас детективами Национального бюро проводятся неотложные следственные действия, направленные на документирование противоправных действий указанных лиц. Предварительно их квалифицировали по ч. 4 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

В САП также пообещали позже обнародовать детали.

Экс-нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram-канале написал, что к делу причастен экс-министр экологии Николай Злочевский.

«Посредником выступила его правая рука — бывший чиновник высокого уровня в ГФС Киева. В деле также упоминается представитель Злочевского по фамилии Кич», — написал он.

Напомним, 2 июня в Николаеве следователи территориального управления Государственного бюро расследований и сотрудники СБУ задержали главного инспектора одного из управлений Госагентства рыбного хозяйства Украины после получения им очередной взятки.

При этом после получения очередного транша в семьдесят тысяч гривен от человека, который занимается промышленным выловом рыбы, чиновники рыбохранного патруля предложили сотрудники СБУ принять участие в организованной ими схем поборов.