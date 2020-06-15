За прошедшие сутки, 14 июня, в Украине зафиксировали 656 случаев заражения коронавирусапри этом 171 человек выздоровел, а 12 — умерли.

Об этом говорится в данных Совета национальной безопасности и обороны Украины.

С начала эпидемии в стране COVID-19 обнаружили в 31 тысячу 810 человек, из них 14 тысяч 253 пациентов выздоровели, а 901 — умер от осложнений. Продолжают болеть 16 тысяч 656 человек.

Всего заболевания подтвердили у 2350 детей и 5537 медиков. В общем случаи подтверждено:

—Винницкая область - 1423 (862 выздоровел)

— Волынская область - 1438 (449 выздоровели)

— Днепропетровская область - 998 (721 выздоровел)

— Донецкая область - 334 (128 выздоровели)

— Житомирская область - 1087 (547 выздоровели)

— Закарпатская область - 1680 (686 выздоровели)

— Запорожская область - 529 (335 выздоровели)

— Ивано-Франковская область - 1766 (1030 выздоровели)

— Город Киев - 3957 (1164 выздоровели)

— Киевская область - 2024 (771 выздоровел)

— Кировоградская область - 586 (476 выздоровели)

— Луганская область - 57 (47 выздоровели)

— Львовская область - 2933 (632 выздоровели)

— Николаевская область - 321 (212 выздоровели)

— Одесская область - 1117 (424 выздоровели)

— Полтавская область - 278 (257 выздоровели)

— Ровенская область - 2369 (1316 выздоровели)

— Сумская область - 227 (163 выздоровели)

— Тернопольская область - 1467 (1022 выздоровели)

— Харьковская область - 1542 (741 выздоровели)

— Херсонская область - 183 (174 выздоровели)

— Хмельницкая область - 559 (416 выздоровели)

— Черкасская область - 552 (356 выздоровели)

— Черновицкая область - 3959 (1243 выздоровели)

— Черниговская область - 424 (81 выздоровели).

Напомним, Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко также заявил, что резкий рост новых случаев коронавируса в Украине в последние дни связан с ослаблением карантина. Из-за ослабления ограничений растет количество социальных контактов.