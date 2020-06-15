В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге произошло столкновение двух самолетов.

Об этом сообщило информагентство ТАСС.

— 14 июня при рулении на полосе произошло касательное столкновение самолетов рейсов Санкт-Петербург — Иркутск и Санкт-Петербург — Калининград, — говорится в сообщении.

Одно судно принадлежит авиакомпании S7, второе — «Уральским авиалиниям».

Самолет S7 Airlines коснулся крылом и хвостовой частью лайнера «Уральских авиалиний», который стоял в очереди на вылет. Администрация аэропорта задержала два судна по технической причине. Разлива топлива на обоих лайнерах не зафиксировано.

Погибших и пострадавших нет. Пассажиров самолета «Уральских авиалиний» пообещали отправить в Калининград другим рейсом. Аэропорт работает в штатном режиме. По данному инциденту будет проведено расследование.

Напомним, из-за сильного шторма, во время которого ветер достигал скорости 130 км/ч, в аэропорту столицы Катара Дохе столкнулись два самолета.