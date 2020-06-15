По состоянию на 15 июня, в мире число зафиксированных случаев заражение коронавирусом составляет 7 миллионов 997 тыс 60 человек.
Об этом сообщают Буквы.
США остаются в лидерах по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом – 2 162 228 человек. На втором месте Бразилия – 867 882 человека; третья Россия – там 528 964 заболевших.
Далее следуют Индия (333 008 случаев), Великобритания (295 889 случаев), Испания (291 008), Италия (236 989), Перу (229 736), Германия (187 671), Иран (187 427). Украина на 35-м месте по количеству инфицированных.
Умерло от COVID-19 435 тысяч 662 человека.
Напомним, что за прошедшие сутки, 14 июня, в Украине зафиксировали 656 случаев заражения коронавирусапри этом 171 человек выздоровел, а 12 — умерли.
По состоянию на 15 июня, в мире число зафиксированных случаев заражение коронавирусом составляет 7 миллионов 997 тыс 60 человек.
Об этом сообщают Буквы.
США остаются в лидерах по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом – 2 162 228 человек. На втором месте Бразилия – 867 882 человека; третья Россия – там 528 964 заболевших.
Далее следуют Индия (333 008 случаев), Великобритания (295 889 случаев), Испания (291 008), Италия (236 989), Перу (229 736), Германия (187 671), Иран (187 427). Украина на 35-м месте по количеству инфицированных.
Умерло от COVID-19 435 тысяч 662 человека.
Напомним, что за прошедшие сутки, 14 июня, в Украине зафиксировали 656 случаев заражения коронавирусапри этом 171 человек выздоровел, а 12 — умерли.