По состоянию на 15 июня, в мире число зафиксированных случаев заражение коронавирусом составляет 7 миллионов 997 тыс 60 человек.

Об этом сообщают Буквы.

США остаются в лидерах по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом – 2 162 228 человек. На втором месте Бразилия – 867 882 человека; третья Россия – там 528 964 заболевших.