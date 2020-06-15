Столичные спасатели ночью с 14 на 15 июня доставали мужчину, который упал в колодец глубиной 20 метров.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как пишут спасатели, 14 июня в 23:50 к ним поступило сообщение, что на территории парка «Бабий Яр» в Киеве в колодец упал человек.

— По прибытию было установлено, что во время прогулки мужчина упал в колодец, глубиной 20 м, и получив травмы, самостоятельно выбраться уже не смог, - говорится в сообщении.

Помощь оказывали с использованием треноги и специального оборудования. Пострадавшего передали бригаде скорой медицинской помощи. От ГСЧС привлекались 2 единицы техники и 8 спасателей.

Напомним, что в Снигиревке 27 мая, мужчина упал в трехметровый колодец с водой, выбираться из него ему помогали спасатели.