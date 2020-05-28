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В Снигиревке, вчера, 27 мая, мужчина упал в трехметровый колодец с водой, выбираться из него ему помогали спасатели.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Как удалось выяснить спасателям, мужчина доставал из колодца воду и упал внутрь.
— Спасатели бензорезом распилили металлическую конструкцию, которая мешала, и с помощью лестницы достали пострадавшего на поверхность. Сотрудники скорой медицинской помощи осмотрели мужчину и госпитализировали в больницу, - сказано в сообщении.
Напомним, в Братском районе спасатели доставали из 6-метрового колодца мужчину.
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В Снигиревке, вчера, 27 мая, мужчина упал в трехметровый колодец с водой, выбираться из него ему помогали спасатели.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Как удалось выяснить спасателям, мужчина доставал из колодца воду и упал внутрь.
— Спасатели бензорезом распилили металлическую конструкцию, которая мешала, и с помощью лестницы достали пострадавшего на поверхность. Сотрудники скорой медицинской помощи осмотрели мужчину и госпитализировали в больницу, - сказано в сообщении.
Напомним, в Братском районе спасатели доставали из 6-метрового колодца мужчину.