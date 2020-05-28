В Снигиревке, вчера, 27 мая, мужчина упал в трехметровый колодец с водой, выбираться из него ему помогали спасатели.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Как удалось выяснить спасателям, мужчина доставал из колодца воду и упал внутрь.

— Спасатели бензорезом распилили металлическую конструкцию, которая мешала, и с помощью лестницы достали пострадавшего на поверхность. Сотрудники скорой медицинской помощи осмотрели мужчину и госпитализировали в больницу, - сказано в сообщении.

Напомним, в Братском районе спасатели доставали из 6-метрового колодца мужчину.