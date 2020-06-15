Институт общественного здравоохранения Черногории в воскресенье, 14 июня, сообщил, что в стране впервые с 5 мая обнаружили человека с коронавирусной инфекцией. Ранее Черногория официально объявляла о преодолении коронавируса и завершения эпидемии в стране.

Об этом говорится в сообщении на сайте Института.

— Инфицированный был в Боснии и Герцеговине за несколько дней до того. Из профилактических соображений и по собственному желанию он находился на самоизоляции в своей квартире в Подґорици (столица Черногории - прим.), где находится и сейчас, — говорится в сообщении.

Сейчас Институт определяет, грозит этот случай эпидемиологической ситуации в стране. Предварительно обнаружили, что количество контактов у больного с другими людьми была минимальной.

Напомним, 2 июня Черногория официально объявила о завершении эпидемии COVID-19 в стране. Тогда правительство страны отмечало: хотя и некоторые карантинные ограничения будут отменены, поскольку пандемия в мире еще продолжается, полностью карантина не снимут, чтобы предотвратить «импорта вируса» в страну.