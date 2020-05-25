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Черногория провозгласила себя первой в Европе страной, поборовшей коронавирус.
Об этом сообщает Европейская правда.
Через 68 дней после выявления первого случая COVID-19 в Черногории по состоянию на 24 мая не осталось ни одного активного случая заболевания.
— Черногория - свободна от коронавируса. Больше нет случаев COVID-19, объявил только что Институт общественного здоровья Черногории, - говорится в официальном сообщении черногорского правительства.
Министр здравоохранения Кенена Храпович заявил в понедельник, что Черногория стала последней европейской страной, которая зарегистрировала COVID-19, и первой, которой удалось искоренить вирус. Он подчеркнул, что победа над эпидемией является общим успехом работников системы здравоохранения и граждан.
— В последующие дни ответственное поведение и здравоохранение - это наш козырь, чтобы продолжать гордиться титулом свободной от коронавируса страны, которая показала, что знает, как противостоять опасному врагу, покорившему всю планету, - рассказад Кенена Храпович.
Институт общественного здоровья Черногории готов объявить о завершении эпидемии в начале июня, если новых случаев заражения не будет и дальше.
В Черногории 324 человека заболели коронавирусом с начала эпидемии, 315 выздоровели, 9 пациентов умерли.
Помимо Черногории, Фарерские острова, автономный регион Дании, является единственной территорией в Европе, где на данный момент нет пациентов с коронавирусом.
Напомним, что из 21 245 случаев COVID-19, подтвержденных в Украине, 1546 выявлено у детей и 4112 - у медиков.
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Черногория провозгласила себя первой в Европе страной, поборовшей коронавирус.
Об этом сообщает Европейская правда.
Через 68 дней после выявления первого случая COVID-19 в Черногории по состоянию на 24 мая не осталось ни одного активного случая заболевания.
— Черногория - свободна от коронавируса. Больше нет случаев COVID-19, объявил только что Институт общественного здоровья Черногории, - говорится в официальном сообщении черногорского правительства.
Министр здравоохранения Кенена Храпович заявил в понедельник, что Черногория стала последней европейской страной, которая зарегистрировала COVID-19, и первой, которой удалось искоренить вирус. Он подчеркнул, что победа над эпидемией является общим успехом работников системы здравоохранения и граждан.
— В последующие дни ответственное поведение и здравоохранение - это наш козырь, чтобы продолжать гордиться титулом свободной от коронавируса страны, которая показала, что знает, как противостоять опасному врагу, покорившему всю планету, - рассказад Кенена Храпович.
Институт общественного здоровья Черногории готов объявить о завершении эпидемии в начале июня, если новых случаев заражения не будет и дальше.
В Черногории 324 человека заболели коронавирусом с начала эпидемии, 315 выздоровели, 9 пациентов умерли.
Помимо Черногории, Фарерские острова, автономный регион Дании, является единственной территорией в Европе, где на данный момент нет пациентов с коронавирусом.
Напомним, что из 21 245 случаев COVID-19, подтвержденных в Украине, 1546 выявлено у детей и 4112 - у медиков.