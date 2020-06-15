Директор киевской школы, уже зная о наличии у нее коронавируса, пошла на работу и общалась с большим количеством людей, подвергая их опасности.

Об этом заявил городской глава Киева Виталий Кличко, передаёт Украинская правда.

— Друзья! У нас шокирующий случай. Как оказалось, директор школы, которая заболела коронавирусом, общалась с большим количеством людей, когда получила положительный тест на COVID-19! Она никому ничего не сказала и успела сходить на работу. Госпродпотребслужба города обратилась в правоохранительные органы о возбуждении против директора уголовного дела за нарушение правил самоизоляции и подвергание других людей опасности, - заявил Виталий Кличко.

Как отразились на других действия чиновницы от образования, Виталий Кличко пока не уточнил.

Тем временем, среди персонала еще 3 детских садов города обнаружили больных коронавирусом или людей с подозрением на COVID-19. Все 3 садика не работали, но готовились к открытию и приему детей.

Напомнм, что по состоянию на 10 утра 15 июня в Николаевской области не выявлены новые подтвержденные случаи COVID-19, всего в области на сегодняшний день зарегистрирован 321 больной.