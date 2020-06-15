По состоянию на 10:00 на 15 июня в Николаевской области не выявлены новые подтвержденные случаи COVID-19.
Об этом говорится в сводке Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Всего в области на сегодняшний день зарегистрирован 321 подтвержденный случай COVID-19, из них — 56 работников учреждений здравоохранения. Всего выздоровело — 214, умерли — 7 человек.
Статистика по районам:
— Николаев — 58 человек;
— Южноукраинск — 59 человек;
— Первомайск — 11 человек;
— Арбузинский район — 6 человек;
— Братский район — 3 человека;
— Витовский район — 1 человек;
— Вознесенск и Вознесенский район — 42 человека;
— Врадиевский район — 27 человек;
— Вознесенский район — 63 человек;
— Казанковский район — 1 человек;
— Кривоозерский район — 9 человек;
— Николаевский район — 1 человек;
— Новоодесский район — 38 человек;
— Очаковский район — 1 человек;
— Снигиревский район — 1 человек.
Напомним, за прошедшие сутки, 14 июня, в Украине зафиксировали 656 случаев заражения коронавирусапри этом 171 человек выздоровел, а 12 — умерли.
По состоянию на 10:00 на 15 июня в Николаевской области не выявлены новые подтвержденные случаи COVID-19.
Об этом говорится в сводке Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Всего в области на сегодняшний день зарегистрирован 321 подтвержденный случай COVID-19, из них — 56 работников учреждений здравоохранения. Всего выздоровело — 214, умерли — 7 человек.
Статистика по районам:
— Николаев — 58 человек;
— Южноукраинск — 59 человек;
— Первомайск — 11 человек;
— Арбузинский район — 6 человек;
— Братский район — 3 человека;
— Витовский район — 1 человек;
— Вознесенск и Вознесенский район — 42 человека;
— Врадиевский район — 27 человек;
— Вознесенский район — 63 человек;
— Казанковский район — 1 человек;
— Кривоозерский район — 9 человек;
— Николаевский район — 1 человек;
— Новоодесский район — 38 человек;
— Очаковский район — 1 человек;
— Снигиревский район — 1 человек.
Напомним, за прошедшие сутки, 14 июня, в Украине зафиксировали 656 случаев заражения коронавирусапри этом 171 человек выздоровел, а 12 — умерли.