Китай сообщает о десятках новых случаев заболевания коронавирусом в Пекине второй день подряд.

Об этом сообщает Национальная комиссия КНР по здравоохранению.

Власти Китая сообщают, что 14 июня на материковой части Китая зафиксировали 49 новых случаев подтвержденной инфекции: 10 импортированных случаев и 39 случаев заболевания у местных жителей, из который 36 — в Пекине. Смертельных случаев там в воскресенье не зафиксировали.

15 июня представители китайского здравоохранения сообщили, что в Пекине в настоящее время зарегистрировано 75 случаев респираторных заболеваний. Свежий кластер связан с оптовым продовольственным рынком Синфади (Xinfadi).

Более 10 тысяч человек в Пекине уже прошли тестирование, включая работников рынка, местных жителей и всех, кто посещал рынок в последние недели. Люди стояли в очереди на стадионе, где проводили массовое тестирование.

Официальные лица заявили, что планируют протестировать 46 тысяч человек, которые живут в районе Фэнтай. В районе создано 24 станции тестирования. В 21 районе столицы Китая — строгая локализация.

Salmon Business пишет, что Китай прекратил продажу всего лосося после того, как коронавирус был обнаружен на разделочной доске для импортированной рыбы на крупнейшем рынке в Пекине. Лосось, в котором обнаружили коронавирус, был получен с рынка морепродуктов в Цзиншене.

В субботу китайские власти заблокировали районы вокруг рынка Синфади после того, как 51 человек показал положительный результат на COVID-19.

В свою очередь, Global Times пишет, что есть две версии происхождения новой вспышки COVID-19 в Пекине: зараженные морепродукты и мясо, ввозимое из-за границы, или же люди, которые могли кашлять или чихать на морепродукты или мясо.

Эксперт из Пекинского центра профилактики и контроля заболеваний Ян Пэн в воскресенье заявил, что предварительно установлено: вирус, обнаруженный в образцах с рынка, связан со штаммами завезенных из Европы случаев.

Пекинский центр теперь проведет эпидемиологическое расследование ранних и ключевых случаев, а также проведет дополнительные тесты на штамм вируса, обнаруженный в кластере с Синфади.

В воскресенье власти сообщили, что было отслежено 394 тесных контакта, связанных с рынком Синфади, 242 из которых — из района Фэнтай. На то время 111 человек находились на карантине в специально отведенных местах, а остальные — в изоляции дома.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что возможна вторая волна пандемии коронавируса COVID-19. Новый всплеск заболеваемости может произойти в любое время.