В Баштанском районе Николаевской области полицейские разыскивают девушку, которая ушла из медучреждения и пропала без вести.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Баштанский отдел полиции устанавливает местонахождение без вести пропавшей 25-летней Дарьи Кудрявцевой, которая около 5 утра 13 июня ушла с территории медицинского учреждения в селе Лоцкино Баштанского района и не вернулась.

Приметы: на вид 25 лет, рост 168 см, среднего телосложения, волосы темные длинные, глаза карие.

Была одета в футболку темного цвета, джинсы и розовые кроссовки.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой или предоставить любую другую полезную информацию, сообщать в Баштанский отдел полиции по телефонам: (05158) 2-71-56, (093) 121-82-06.

Ранее сообщалось, что в Первомайске пропали без вести воспитанницы реабилитационного центра.