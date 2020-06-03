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В Первомайске пропали без вести воспитанницы реабилитационного центра, Янович Анастасия Андреевна 2005 г.р., Квасницкая Виктория Сергеевна 2005 г.р. и Меньшикова Елена Игоревна 2004 г.р.
Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
В сообщении сказано, что 2 июня около 22:00 девшуки самовольно покинули центр и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.
Приметы: Анастасия Янович: рост 155 см, среднего телосложения, волосы черные длинные, глаза карие. Была одета в джинсы черного цвета, синюю кофту с разноцветными вставками, черные кроссовки.
Виктория Квасницкая: рост 170 см, среднего телосложения, волосы курчавые светло-русые длинные, глаза голубые. Была одета в брюки черного цвета, свитер-гольф черного цвета, вязаную черную кофту и белые кроссовки.
Елена Меньшикова: рост 170 см, среднего телосложения, волосы русые длинные, глаза зеленые. Была одета в спортивные штаны серого цвета, кофту цвета хаки, черные кроссовки. При себе имела кофту красного цвета.
— Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение несовершеннолетних девушек или предоставить любую другую полезную информацию, сообщить ее в Первомайский отдел полиции по телефонам 068-314-2949, 093-540-8847, 096-920-2221 и 102,- сказано в сообщении.
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В Первомайске пропали без вести воспитанницы реабилитационного центра, Янович Анастасия Андреевна 2005 г.р., Квасницкая Виктория Сергеевна 2005 г.р. и Меньшикова Елена Игоревна 2004 г.р.
Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
В сообщении сказано, что 2 июня около 22:00 девшуки самовольно покинули центр и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.
Приметы: Анастасия Янович: рост 155 см, среднего телосложения, волосы черные длинные, глаза карие. Была одета в джинсы черного цвета, синюю кофту с разноцветными вставками, черные кроссовки.
Виктория Квасницкая: рост 170 см, среднего телосложения, волосы курчавые светло-русые длинные, глаза голубые. Была одета в брюки черного цвета, свитер-гольф черного цвета, вязаную черную кофту и белые кроссовки.
Елена Меньшикова: рост 170 см, среднего телосложения, волосы русые длинные, глаза зеленые. Была одета в спортивные штаны серого цвета, кофту цвета хаки, черные кроссовки. При себе имела кофту красного цвета.
— Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение несовершеннолетних девушек или предоставить любую другую полезную информацию, сообщить ее в Первомайский отдел полиции по телефонам 068-314-2949, 093-540-8847, 096-920-2221 и 102,- сказано в сообщении.