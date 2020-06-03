В Первомайске пропали без вести воспитанницы реабилитационного центра, Янович Анастасия Андреевна 2005 г.р., Квасницкая Виктория Сергеевна 2005 г.р. и Меньшикова Елена Игоревна 2004 г.р.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В сообщении сказано, что 2 июня около 22:00 девшуки самовольно покинули центр и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.

Приметы: Анастасия Янович: рост 155 см, среднего телосложения, волосы черные длинные, глаза карие. Была одета в джинсы черного цвета, синюю кофту с разноцветными вставками, черные кроссовки.

Виктория Квасницкая: рост 170 см, среднего телосложения, волосы курчавые светло-русые длинные, глаза голубые. Была одета в брюки черного цвета, свитер-гольф черного цвета, вязаную черную кофту и белые кроссовки.

Елена Меньшикова: рост 170 см, среднего телосложения, волосы русые длинные, глаза зеленые. Была одета в спортивные штаны серого цвета, кофту цвета хаки, черные кроссовки. При себе имела кофту красного цвета.