Следователи устанавливают свидетелей ДТП в Новоодесском районе, в результате которого травмы получили водитель и пассажиры автомобиля Skoda.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Как сообщалось, 6 июня около на автодороге Н-24 «Благовещенское — Николаев» вблизи села Троицкое Новоодесского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Skoda, под управлением 36-летнего жителя Херсонской области, и грузовика MAN, за рулем которого находился 36-летний житель Днепропетровской области.

Полиция обращается с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, запечатлевшие автопроисшествие, полезные для следствия сведения сообщить в отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области по телефонам (0512 ) 49-83-64, 067-524-94-51 или 102.