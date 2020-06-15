В поселке Володарка Киевской области в Володарской районной больнице 15 июня пациент ножом убил медика на рабочем месте.

Об этом сообщили в Нацполиции Киевской области.

Там сообщают, что убийство произошло около часа ночи. Правоохранители установили, что к нему причастен киевлянин, который приехал в Володарку к родственникам, начал буянить и вести себя агрессивно. Родственники вызвали скорую помощь. Медики, в свою очередь, попросили помощи у полиции, чтобы транспортировать мужчину в районную больницу.

Впоследствии в полицию поступило сообщение о том, что этот человек смертельно ранил ножом сотрудника медучреждения и убежал.

На место происшествия прибыл наряд полиции. Он установил, что в больнице киевлянина осмотрел врач-специалист, обнаружил у него определенные психические расстройства и начал договариваться о дальнейшей транспортировке больного в специальные психиатрические учреждения. Одна из таких учреждений согласилась забрать больного, однако на определенных условиях — подготовить пакет документов и результаты анализов. Поэтому медик решил оставить пациента в больнице до утра.

Учитывая, что мужчина может быть общественно опасным, его поместили в спецпалату с металлической решеткой, где должны содержаться задержанные лица. Однако тому удалось выйти из палаты, которую плохо закрыли.

Пациент проник в комнату медперсонала, схватил там нож, нанес им удар в шею врачу-педиатру и убежал. Впоследствии 45-летнего нападавшего задержала полиция.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы. Меру пресечения ему изберет суд.

Напомним, что 2 февраля 2020 года в Шевченковском районе Киева на улице Саксаганского неизвестный застрелил мужчину, забрал у него пакет и убежал. Следователи начали уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Позже стало известно, что убитый - Андрей Сотник, который работал руководителем в DMK Ukraine. На сайте компании указано, что он является кандидатом медицинских наук, врачом-хирургом, пластичным и эстетическим хирургом.