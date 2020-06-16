За минувшие сутки российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены три украинские военнослужащие, еще один получил боевую травму.

Об этом сообщил пресс-центр Операции Объединенных сил.

«За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов со стороны захватчиков трое воинов Объединенных сил получили ранения, а еще один — боевую травму», — говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» на подступах к Новолуганскому российские наемники в вечернее время дважды вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг применил противотанковые ракетные комплексы вблизи Новоселовки Второй. Также под обстрелы из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали украинские защитники неподалеку Павлополя. По опорным пунктам в пригороде Авдеевки противник задействовал гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а у Каменки агрессор открывал огонь из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Марьинки наемники использовали крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По данным разведки за минувшие сутки были ранены три наемника.

«С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вблизи Орехово открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет», — добавили в штабе.

Напомним, в течение суток, 14 июня, на Донбассе зафиксировали 15 обстрелов со стороны боевиков, военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение.