В течение суток, 14 июня, на Донбассе зафиксировали 15 обстрелов со стороны боевиков, военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.

«Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения», — говоорится в сводке.

Российские наемники использовали запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120-мм, а также вооружения БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксировано пять обстрелов позиций ООС вблизи Луганского из минометов калибра 120-мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Орехово и Майского, а также дважды у Хутора Вольного зафиксирован огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» по два раза из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны украинские опорные пункты вблизи Авдеевки и Каменки. Также из станковых и ручных противотанковых гранатометов российские наемники вели огонь неподалеку Марьинки, а по защитникам Песков задействовали снайперское оружие.

«Наши защитники для прекращения враждебной активности в ответ решительно применили дежурные огневые средства. По данным разведки, 14 июня украинские военные уничтожили одного российского наемника», — подчеркнули в штабе.

Отмечается, что с начала текущих суток российские наемники активности не проявляли.

«За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами», — подытожили в штабе.

Напомним, на Донбассе 13 июня вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб один украинский военный, еще двое — получили ранения.