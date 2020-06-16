Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Под обстрелы попали позиции войск вблизи Новолуганского, Новоселовки Второй, Павлополя, Авдеевки, Каменки и Марьинки.

Боевики вели огонь из минометов калибра 82 милиметра, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские подразделения отвечали на обстрелы из штатного вооружения.

Напомним, за минувшие сутки российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены три украинские военнослужащие, еще один получил боевую травму.