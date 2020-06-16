За минувшие сутки в Российской Федерации зафиксирован 8 241 новый инфицированный коронавирусом. В итоге общее количество случаев заражения составило 544 725 человек.
Об этом сообщает Укринформ.
Согласно его информации, из российских регионов более всего новых случаев заболевания за сутки было зарегистрировано в Москве (+1416 человек за минувшие сутки), Подмосковье (+694), Иркутской области (+319), Петербурге (+234), Свердловской области (+231).
За прошедшие сутки от коронавирусной инфекции в России умерли еще 193 пациента. Всего с начала эпидемии скончались 7274 человека.
Выздоровели 293 780 человек, из них 9759 человек — за минувшие сутки.
По состоянию на утро 16 июня в мире зафиксировано 8 128 491 случай коронавируса, в частности 439 427 погибших и 4 242 270 выздоровевших.
Напомним, что по состоянию на утро, 16 июня в Николаевской области зафиксировано 323 подтвержденных случая коронавируса, из которых 56 медработников.
За минувшие сутки в Российской Федерации зафиксирован 8 241 новый инфицированный коронавирусом. В итоге общее количество случаев заражения составило 544 725 человек.
Об этом сообщает Укринформ.
Согласно его информации, из российских регионов более всего новых случаев заболевания за сутки было зарегистрировано в Москве (+1416 человек за минувшие сутки), Подмосковье (+694), Иркутской области (+319), Петербурге (+234), Свердловской области (+231).
За прошедшие сутки от коронавирусной инфекции в России умерли еще 193 пациента. Всего с начала эпидемии скончались 7274 человека.
Выздоровели 293 780 человек, из них 9759 человек — за минувшие сутки.
По состоянию на утро 16 июня в мире зафиксировано 8 128 491 случай коронавируса, в частности 439 427 погибших и 4 242 270 выздоровевших.
Напомним, что по состоянию на утро, 16 июня в Николаевской области зафиксировано 323 подтвержденных случая коронавируса, из которых 56 медработников.