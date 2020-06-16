За минувшие сутки в Российской Федерации зафиксирован 8 241 новый инфицированный коронавирусом. В итоге общее количество случаев заражения составило 544 725 человек.

Об этом сообщает Укринформ.

Согласно его информации, из российских регионов более всего новых случаев заболевания за сутки было зарегистрировано в Москве (+1416 человек за минувшие сутки), Подмосковье (+694), Иркутской области (+319), Петербурге (+234), Свердловской области (+231).