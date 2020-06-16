По состоянию на утро, 16 июня в Николаевской области зафиксировано 323 подтвержденных случая коронавируса, из которых 56 медработников.

Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.

Количество заболевших по районам и городам Николаевской области:

• Николаев — 58 человек;

• Южноукраинск — 59 человек;

• Первомайск — 11 человек;

• Арбузинский район — 6 человек;

• Братский район — 3 человека;

• Витовский район — 1 человек;

• Вознесенск и Вознесенский район — 42 человека;

• Врадиевский район — 28 человек;

• Доманевский район — 64 человека;

• Казанковский район — 1 человек;

• Николаевский район — 1 человек;

• Новоодесский район — 38 человек;

• Снигиревский район — 1 человек;

• Очаковский — 1 человек;

• Кривоозерский район — 9 человека.

При этом, за сутки выздоровели 2 человека, всего — 216; умерло — 7 человек.

Напомним, что за прошедшие сутки, 15 июня, в Украине обнаружили 666 новых случаев заражения коронавирусом. Также известно, что за вчера 275 человек выздоровели, а 11 — умерли.