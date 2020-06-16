По состоянию на утро, 16 июня в Николаевской области зафиксировано 323 подтвержденных случая коронавируса, из которых 56 медработников.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Количество заболевших по районам и городам Николаевской области:
• Николаев — 58 человек;
• Южноукраинск — 59 человек;
• Первомайск — 11 человек;
• Арбузинский район — 6 человек;
• Братский район — 3 человека;
• Витовский район — 1 человек;
• Вознесенск и Вознесенский район — 42 человека;
• Врадиевский район — 28 человек;
• Доманевский район — 64 человека;
• Казанковский район — 1 человек;
• Николаевский район — 1 человек;
• Новоодесский район — 38 человек;
• Снигиревский район — 1 человек;
• Очаковский — 1 человек;
• Кривоозерский район — 9 человека.
При этом, за сутки выздоровели 2 человека, всего — 216; умерло — 7 человек.
Напомним, что за прошедшие сутки, 15 июня, в Украине обнаружили 666 новых случаев заражения коронавирусом. Также известно, что за вчера 275 человек выздоровели, а 11 — умерли.
По состоянию на утро, 16 июня в Николаевской области зафиксировано 323 подтвержденных случая коронавируса, из которых 56 медработников.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Количество заболевших по районам и городам Николаевской области:
• Николаев — 58 человек;
• Южноукраинск — 59 человек;
• Первомайск — 11 человек;
• Арбузинский район — 6 человек;
• Братский район — 3 человека;
• Витовский район — 1 человек;
• Вознесенск и Вознесенский район — 42 человека;
• Врадиевский район — 28 человек;
• Доманевский район — 64 человека;
• Казанковский район — 1 человек;
• Николаевский район — 1 человек;
• Новоодесский район — 38 человек;
• Снигиревский район — 1 человек;
• Очаковский — 1 человек;
• Кривоозерский район — 9 человека.
При этом, за сутки выздоровели 2 человека, всего — 216; умерло — 7 человек.
Напомним, что за прошедшие сутки, 15 июня, в Украине обнаружили 666 новых случаев заражения коронавирусом. Также известно, что за вчера 275 человек выздоровели, а 11 — умерли.