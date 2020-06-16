Российско-оккупационные войска обстреляли жилые кварталы на окраинах Авдеевки (Донецкая область) и ранили мирную жительницу.

Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Обстрел произошел накануне вечером, 15 июня. Вооруженные формирования РФ вели огонь с направления населенного пункта Яковлевка.

— Минно-взрывную травму и осколочное ранение поясничного отдела спины местная жительница получила во дворе собственного домохозяйства около 21:00, – говорится в сообщении.

Женщину доставили в реанимационное отделение Авдеевской центральной городской больницы. Ей была оказана медицинская помощь. Состояние здоровья пострадавшей удовлетворительное.

В результате обстрела оккупантов была повреждена придомовая территория – шиферная ограда домохозяйства.

Отмечается, что расстояние и направление обстрела указывают на причастность российских оккупационных войск к этому преступлению.

— Захватчики в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и в очередной раз подтвердили свое циничное и безразличное отношение к жизни и здоровью мирных жителей Донбасса, – подчеркивается в сообщении.

Напомним, что за минувшие сутки российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены три украинские военнослужащие, еще один получил боевую травму.