Военная контрразведка Службы безопасности Украины предупредила угрозу утечки сведений в сфере боевой готовности Военно-морских сил Вооруженных сил Украины представителям спецслужб РФ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Сотрудники СБУ установили, что командир боевого корабля без разрешения своего командования выехал на временно оккупированную территорию АР Крым. Там он начал сотрудничество со спецслужбами РФ и получил российское гражданство. После этого капитан 2 ранга вернулся к месту дислокации своего экипажа и начал скрыто собирать информацию с ограниченным доступом для передачи российским спецслужбам», — говорится в сообщении.

Так, полученные сведения мужчина планировал передать иностранным кураторам после выезда на постоянное место жительства в Крыму. Для этого в ближайшее время он собирался уволиться из ВСУ.

По данному факту начато уголовное производство. У фигуранта изъяты носители информации с ограниченным доступом, которые он собирался передать иностранной стороне.

Отмечается, что сейчас военнослужащий отстранен от занимаемой должности, отменен его допуск к государственной тайне.

Напомним, в марте в Николаеве контрразведка СБУ задержала мужчину, который хотел продать российским спецслужбам секретную информацию о технических разработках судостроительной отрасли нашего государства.