Сегодня, 16 июня, в Корабельном районе Николаева патрульные задержали мужчину, подозреваемого в грабеже.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Николаевской области.

Около часа дня патрульные получили вызов, что в Корабельном районе города произошел грабеж. Прибыв на место, полицейские выяснили, что у водителя такси прохожий выхватил телефон из автомобиля и бросился наутек. Узнав приметы неизвестного, экипажи начали поиск.

Вскоре возле одного из домов патрульные заметили похожего по описанию человека. Во время общения мужчина заметно нервничал и пытался уйти с места, говорил, что он вообще был дома и только что вышел подышать воздухом. Полицейские провели поверхностную проверку, во время которой обнаружили у 49-летнего николаевца мобильный телефон, похожий на украденный. Пострадавший сразу узнал и злоумышленника, и телефон.

На место вызвали следственно-оперативную группу, далее делом будут заниматься следователи.

Напомним, в Николаеве, в ночь на 10 марта, в микрорайоне «Леваневский» двое неизвестных ворвались в частный жилой дом и пытали хозяев дома, требуя отдать им деньги и ценные вещи.